Chegaram ao canteiro de obras da Usina Hidrelétrica Colíder, no norte do Mato Grosso, as pás e o cubo do rotor da unidade geradora 1. A UHE Colíder terá três grupos geradores com turbinas do tipo Kaplan – casa um com 102 megawatts de potência.

Os equipamentos recém chegados da Argentina foram acomodados na área de montagem da casa de força.

O empreendimento está sendo instalado pela Copel GeT no rio Teles Pires e deve entrar em operação em 2017.