DEU NO QUE FALAR: Vin Diesel dá cantada em youtuber em entrevista e a constrange: Não gostei

A youtuber Carol Moreira, que possui um canal sobre cinema e séries, passou por uma saia justa ao entrevistar Vin Diesel durante a Comic Con Experience, ocorrida no início deste mês em São Paulo. No vídeo compartilhado por ela só agora, Carol mostra que o ator ficou impressionado com sua beleza e interrompeu a entrevista três vezes para cantá-la.

“Deus, você é tão bonita! Como ela é bonita, cara! Estou certo ou errado? Olhe para ela… Como posso fazer essa entrevista? Olhe para essa mulher, ela é tão bonita. Vamos sair daqui, vamos almoçar. Meu Deus, eu a amo. Olhe como ela é linda…”, disse Vin Diesel ao ser perguntado sobre sua participação no filme “O Resgate do Soldado Ryan” (1999).

Em outro trecho da entrevista, ele interrompe novamente: “Você estão achando que é brincadeira? Como posso sentar aqui e olhar para tanta beleza? Sério, ela é linda. Estou apaixonado”. No final, Vin Diesel ainda se ajoelhou para Carol Moreira, que ficou visivelmente desconfortável.

“Durante a entrevista aconteceu uma coisa que não esperava: o Vin Diesel ficou ‘apaixonado’ por mim. Ele começou a me cantar no meio da entrevista, a falar que eu era bonita e interrompeu a entrevista três vezes para falar disso”, conta a youtuber no vídeo compartilhado em seu canal.

“Estava rindo, completamente desconfortável, não sabia muito bem o que fazer. Só ria porque estava numa situação delicada, mas a verdade é que não gostei disso. Na hora não soube reagir, mas fiquei desconfortável. Não foi legal, ele interrompeu meu trabalho”, reclama.

“Admiro muito o trabalho dele, mas, nesse dia, fiquei um pouco decepcionada com a atitude. Estava muito ansiosa para entrevistá-lo, tinha preparado muitas perguntas e nem consegui fazer todas porque ele ficou interrompendo para falar de mim e da minha beleza”.