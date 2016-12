Secretário de Saúde paranaitense apresenta funcionamento das Unidades de Saúde durante final de ano

Ray Silva

A Administração tem como prioridade a garantia de continuidade na prestação de serviço de saúde à população. Nesse planejamento técnico, chegou-se a conclusão que no período de 12 de Dezembro de 2016 a 09 Janeiro de 2017, o PSF II, PSF III e PSF VI do Assentamento São Pedro estarão de férias. Porém será mantido o funcionamento pleno do PSF I, com presença de 02 médicos que atenderão toda a demanda municipal nessa unidade. Além do PSF I, também permanece com o seu atendimento normal o Laboratório Municipal, a Central de Assistência farmacêutica – Farmácia Básica, a Vigilância em Saúde, a Central de Regulação com os agendamentos e a Secretaria Municipal de Saúde. Para as unidades citadas não haverá atendimento apenas nos dias 23, 26 e 30 de Dezembro de 2016 e dia 02 de Janeiro de 2017, em função das comemorações de Natal e Ano Novo.

O Hospital Municipal também manterá seus atendimentos normais com a presença de médicos e toda a equipe no turno de 24 horas.

Marcelo Costa destaca que é de extrema importância realizar esse planejamento de férias conjunta, agora durante o final de ano. “Se a gestão não der férias agora a toda equipe de profissionais, ocorrerá o seguinte fato, nos próximos meses, vários profissionais sairão de férias e assim, as equipes ficarão desfalcadas, ou seja sempre faltará algum profissional, não é isso que queremos à população”, diz o secretário.

“O Prefeito Tony determinou que fosse planejado de forma a garantir que nossa população tenha acesso a todos os serviços de saúde durante o final de ano. Não haverá ausência de nenhum serviço de saúde à nossa população e ao mesmo tempo vamos garantir que durante o ano de 2017, as Unidades Básicas de Saúde da Família funcionem com as equipes completas no decorrer do ano”, completa.