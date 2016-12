Rufatto: “Principal objetivo é dar continuidade a uma gestão democrática e transparente”

Da Redação

O ano de 2016 não foi fácil no país. A instabilidade política ocorrida no primeiro semestre e o afastamento da presidente Dilma Rousseff tiveram reflexos na economia brasileira. Os serviços públicos em geral sofreram com redução de repasses governamentais, afetando gestões de Estados e municípios. Porém, algumas prefeituras conseguiram se sobressair, como é o caso de Paranaíta. O município, sob a gestão do prefeito Tony Rufatto, esteve sob rígido planejamento fiscal, o que lhe valeu o prêmio de 4º melhor município do país no quesito, e termina o ano conseguindo atender fornecedores e servidores. Rufatto, que conseguiu a proeza de ser o primeiro prefeito reeleito na história de Paranaíta, falou sobre os avanços no relacionamento com os servidores e perspectivas para 2017.

1) Qual o grande avanço da Prefeitura de Paranaíta no que diz respeito ao relacionamento com o servidor público?

R: Sempre disse que pagar o salário dos servidores em dia era uma obrigação, e levei isso a sério, desde o primeiro dia de meu mandado paguei rigorosamente os servidores dentro do mês, nenhum dos 48 meses do meu mandato passou do dia 28 para sem ser feito o pagamento, não fiz favor, fiz minha obrigação de Prefeito de priorizar o pagamento daqueles que são responsáveis por tocar o Município. Garanti a reposição salarial em todos os 4 anos. Devolvi o direito ao quinquênio sem que tivessem nenhuma perca. Garanti a insalubridade que era uma espera de anos. Ampliei a licença maternidade para 6 meses. Avançamos, mas Gostaria de ter feito muito mais pelos nossos servidores, mas tenho certeza de que nos próximos 4 anos iremos fazer.

2) Sabendo das dificuldades que as administrações públicas em todo o país estão passando e que a realidade de Paranaíta não é diferente, como o senhor conseguiu manter a regularidade dos pagamentos?

R: Planejamento é a resposta. Desde que assumi a prefeitura e fiz com toda a minha equipe um estudo detalhado do custo fixo, percebi que com o aumento dos serviços ofertados e perspectiva de redução do ISSQN com o fim da obra da UHE Teles Pires, era preciso um trabalho planejado para que pudéssemos chegar até o inicio do recebimento dos recursos de compensação financeira. E foi o que fizemos, trabalhamos os três primeiros anos fazendo reserva para garantir a continuidade das ações e o pagamento de nossos servidores. Recebi muitas criticas por ter dinheiro em conta, mas sabíamos o que estávamos fazendo, o resultado é esse, estamos fechando agora esse mês de dezembro com o décimo terceiro pago dia 02 e o salário de dezembro pago ainda esta semana.

3) O senhor acredita que o funcionário foi valorizado em seu mandato que termina dia 31?

R: Acredito que sim. Priorizamos nossos servidores em todos os momentos, garantindo segurança financeira com os pagamentos em dia, cumprimos com a data base, e para o próximo mandato queremos uma aproximação ainda maior com nossos servidores através de nossa vice-prefeita Sandra que é uma servidora pública e que me fez um único pedido, o de valorizar cada vez mais nossos servidores. Valorizar o servidor é prioridade em minha gestão, confio e acredito em cada um de nossos servidores, fomos agraciados com muitos prêmios nesses 4 anos de mandado e sempre digo e não me canso de repetir que só foi possível essas conquistas graças a dedicação de cada um que soma essa grande família Prefeitura de Paranaita.

4) ano novo, administração nova e é normal que o prefeito que esteja entrando, mesmo em caso de reeleição, faça uma reforma, como o senhor tratará este tema, reforma administrativa?

R: Primeiramente quero mais uma vez agradecer a todos que confiaram a mim mais esse mandato. Sei da minha responsabilidade por ser a 1ª reeleição de Paranaíta, mas quero aqui reafirmar meu compromisso com Paranaíta, não vou decepcionar. Darei o melhor de mim a cada dia para que juntos possamos continuar esse processo de transformação de Paranaíta. Tempos difíceis estão sendo anunciados em todo o País, mas acredito que com planejamento e administração vamos superar os obstáculos que tiverem por vir. Novo mandado, nova gestão, a partir do dia 15 de Janeiro vou apresentar uma reforma administrativa, agora com 4 anos de experiência me sinto mais preparado e quero fazer com que cada cidadão se sinta parte da gestão, meu principal objetivo é dar continuidade a uma gestão democrática e transparente.

5) E pra finalizar, uma mensagem, já que o natal para os cidadãos?

R: Quero desejar a todos os cidadãos de Paranaíta um Natal Abençoado cheio de muita luz, muita paz e harmonia com seus familiares. Quero agradecer em especial a todas as pessoas que de uma maneira ou outra contribuíram com a Administração nesses 4 anos de mandato, a Câmara de Vereadores em nome do Presidente José Domingos – Biro Biro nossos agradecimentos pela parceria. Quero desejar a todos um Feliz Natal e um Prospero ano novo com muita luz a todos os Paranaitenses e em Especial aos nossos Servidores Públicos de Paranaíta-MT.