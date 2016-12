Tony Rufatto é diplomado e promete “gestão enxuta”

Da Redação

O prefeito Tony Rufatto (PSDB) foi diplomado ontem a tarde no cartório eleitoral da 24ª zona e prometeu uma gestão enxuta para o próximo mandato. Premiado nos últimos anos, justamente por ter uma gestão de eficiência fiscal, a ideia é aumentar a vigilância no controle dos gastos públicos. Um dos passos já teria sido definido, “diminuir o número de secretarias” levando para comandá-las pessoas com perfil técnico. O prefeito não anunciou nenhum nome a não ser a confirmação do professor Assis Frizon, na Secretaria de Educação, que teve escolha democrática realizada no ultimo sábado, sendo o seu nome confirmado pela maioria dos funcionários do setor.

Dentre os termos utilizados por Rufatto logo após a diplomação, ele prometeu responsabilidade e respeito com os gastos públicos. Também é promessa do prefeito reeleito a valorização do funcionalismo público.

O prefeito também prometeu dar continuidade às obras de infraestrutura na cidade, para tanto, conta com o pleno funcionamento da Usina Hidrelétrica Teles Pires que está funcionando, mas em ritmo menor do que era esperado. “Assim que tiver todas as turbinas funcionando, vai ter recurso para dar continuidade ao que nós vínhamos fazendo, asfaltar 100% da cidade, fazer com que o município tenha uma saúde de qualidade, estamos construindo um hospital, como é do conhecimento de todos, um hospital que vai ser referência na região e a nossa intenção é essa, dar uma qualidade de vida e saúde de qualidade para o nosso povo”, afirmou.

Sandra dos Santos, vice prefeita, estava radiante com o diploma em mãos e orgulhosa em participar deste momento histórico em sua vida. Na prefeitura, dentre várias ações a serem desenvolvidas, Sandra promete ser uma defensora das causas do funcionalismo público. “Com muita honra recebo hoje, vamos assumir dia 1º e com certeza pra mim é um orgulho representar os funcionários públicos, representar Paranaíta, representar a mulher paranaitense, nosso compromisso é trabalhar juntos”, discursou.

Parte dos vereadores eleitos também receberam seus diplomas e mostraram otimismo com o momento, apesar da falta de uma cerimônia. O importante é o que esse documento representa, os votos que a população depositou na gente e hoje a gente representa não apenas os que votaram na gente, mas toda a população paranaitense, a gente está confiante que juntamente com o prefeito Tony Rufatto, a gente possa fazer um bom trabalho para o nosso município”, afirmou Elvis Pedroso.

A vereadora Nilceia Zeczkoski comemorou o fato de estar renovando seu mandato, agradecendo ao apoio popular, “foi uma nova conquista, não foi fácil, mas se a gente chegou aonde a gente está é porque a gente mereceu e eu to muito feliz”, comemora a vereadora. Nilceia afirmou que, o segundo mandato, vai lhe dar mais possibilidade de fazer um trabalho mais adequado em favor do cidadão. “O primeiro mandato a gente não tem experiência, agora já tem esta experiência de quatro anos e eu tenho a certeza do que eu não fiz nestes quatro anos eu vou melhorar muito mais, pode ter certeza disso”

O presidente da Câmara Biro Biro também recebeu seu diploma e comemorou o fato de a maioria dos pares continuarem no Poder Legislativo. “A Câmara de Paranaíta praticamente é uma continuidade, renovou dois vereadores e a gente fica agradecido, dá pra entender que a sociedade está contente com os seus representantes, a minha expectativa é dar o melhor de mim, continuar trabalhando bastante pela população e pelo município de Paranaíta”.