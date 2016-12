Secretária de Educação presta conta e faz balanço dos quatro anos de gestão

Lindomar Leal

Assessoria da PMAF

A secretária de Educação de Alta Floresta, Lenita Kroker, entregou para o prefeito Asiel Bezerra de Araújo, um relatório com mais de 300 páginas contendo todas as ações desenvolvidas pela secretaria nos último 04 anos, como forma de prestar conta da sua gestão. Ela também entregou uma cópia do relatório para o presidente da Câmara de Vereadores, Eloi Crestani, e para o presidente do Conselho Municipal da Educação, Atílio Damásio.

A cerimônia aconteceu na manhã do dia 12, segunda-feira, no saguão da Secretaria Municipal de Educação e contou com a presença dos funcionários, diretores de escolas e secretários municipais, vereadores e a vice-prefeita eleita Marinéia da Silva Munhoz.

Além da prestação de conta, Lenita Kroker também aproveitou o momento para fazer um balanço dos quatro anos de gestão e destacou a evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a organização da Secretaria Municipal de Educação, a capacitação ofertada para os profissionais e os mais de R$ 10 milhões investidos nas escolas municipais, com recursos próprios, em obras de reforma, ampliação e construção, aquisição de material permanente, como móveis e equipamentos, por exemplo, além da climatização de praticamente todas as unidades de ensino da rede municipal.

“É uma sensação de dever cumprido. Procuramos acertar, me empenhei, então, quero agradecer todos os diretores, motorista, vigias, nutricionistas, limpeza e professores porque essas pessoas também fizeram a diferença para fazermos este trabalho”, ressaltou.

O prefeito Asiel Bezerra elogiou a gestão da secretária Lenita Kroker. “Algumas secretarias saíram melhores no meu mandato, dentre elas a Secretaria de Educação, que fez um grande trabalho principalmente no último ano, com um investimento de mais de R$ 10 milhões na reforma e estruturação das escolas, e o mais importante foi o aumento do Ideb – quando o Brasil todo caiu Alta Floresta cresceu, isso prova que estamos no caminho certo. Parabéns a secretária Lenita e toda sua equipe pelo brilhante trabalho feito durante os quatro anos”, disse.