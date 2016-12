Justiça da 24ª zona eleitoral diploma os eleitos, agora aptos a assumir

Da Redação

Ontem foi dia de diplomação dos eleitos no Cartório Eleitoral de Alta Floresta (compreende a 24ª zona que atende Carlinda, Alta Floresta e Paranaíta). Sem um ato cerimonioso, os diplomas foram entregues a partir do meio dia, no momento em que os novos vereadores e prefeitos chegavam no local.

Na foto acima, vemos os vereadores eleitos Marcos Menin, Emerson Machado, Cida Cicuto, Valdecir Mendonça, Cidão da Boa Nova e Eloi Crestani, empunhando seus diplomas, que são o “atestado” para que eles assumam as cadeiras no dia 1º de janeiro de 2013. Nas redes sociais o vereador eleito e agora diplomado Marcos Menin comemorou, “Até que enfim o diploma de vereador! !! Obrigado a todos”.

A vereadora Cida Cicuto também usou as mídias sociais para registrar o momento, “oficialmente diplomada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso”, legendou as fotos que tirou ao lado do Promotor de Justiça dr Guilherme Ignácio de Oliveira e da juíza eleitoral Anna Paula Gomes de Freitas.

Dra Anna Paula respondeu à vereadora Cida afirmando que ela e os outros políticos diplomados tinham em mãos um documento muito importante. “Os senhores que hoje foram diplomados não portam apenas um simples título expedido pela Justiça Eleitoral. Estão de posse, na realidade, de um instrumento que traduz a vontade popular. Os cidadãos esperam de seus representantes. Política é arte de bem governar, de bem conduzir os destinos de um povo. Obrigação de todos que desejam ser uma grande nação. Mas só seremos uma grande nação quando nós mesmos tivermos coragem de encará-la de frente e, com grandeza de alma e desprendimento, começarmos a edificá-la, tendo por alicerce a verdade, a justiça e a igualdade de oportunidades e de condições de crescimento espiritual e material para todos os concidadãos”, disse a magistrada que ainda completou, “boa sorte a todos os eleitos e diplomados! o povo espera dos senhores!”.