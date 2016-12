Campo de Society do Furlani da Riva é inaugurado e já atende a comunidade escolar

Da Redação

O mês de novembro começou bem para os alunos da Escola Estadual Furlani da Riva com a inauguração, do campo de futebol society. Durante a inauguração professores, alunos e convidados se reuniram para formar dois times que disputaram uma partida de inauguração, juntamente com os integrantes do Rotary Clube que patrocinou a doação para a construção do campo.

“Tem como princípio de tornar a escola tão atrativa quanto a vida lá fora para os alunos, temos que fazer que o aluno realmente sinta atração pela escola, e além de todo os benefícios que o esporte faz esse é o nosso objetivo”, destacou o diretor da escola, Dagmar Campos.

Conforme Dagmar, o campo será usado por alunos durante os horários de aula e acredita que estas pequenas ações podem contribuir para a formação do estudante, “o grande problema da escola é ser vista pela a sociedade como simplesmente um prédio publico, mas é aqui que esta todo o futuro da sociedade, tudo de bom ou de mal que vai acontecer com a sociedade esta dentro da escola então eu acho que a sociedade tinha que estar mais envolvida com a vida escolar”, pontuou.

Depois do jogo todos se dirigiram ao refeitório da escola para ouvirem as propostas das principais instituições de ensino superior de Alta Floresta. Profissionais dessas faculdades expuseram assuntos interessantes ao enriquecimento intelectual e mostraram os principais cursos oferecidos em nossa cidade e suas importâncias.