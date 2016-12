Unemat de Alta Floresta inicia 2017 com obras de ampliação

A exatamente vinte e cinco dias para o fim de 2016, a UNEMAT de Alta Floresta encerrará o ano com boas notícias. Em 2017 ao menos treze salas, seis banheiros, uma biblioteca e outros recursos serão instalados no campus da universidade no município. As informações foram repassadas na tarde desta segunda-feira 05, pelo diretor Político-pedagógico e Financeiro da Unemat/Alta Floresta, professor Luiz Fernando Caldeira Ribeiro, que afirmou que o recurso conquistado é de cerca de dois milhões de reais. “2016 foi um ano que a direção, onde tanto eu quanto o Cristiano fomos buscar recursos e essa busca de recursos demora certo tempo, então foi um ano de luta, um ano de batalha, onde nós estamos conseguindo trazer entorno de R$ 2 milhões para o campus de Alta Floresta para investimentos em 2017”, destacou.

As benfeitorias terão início em janeiro de 2017, a primeira obra será a construção de 04 salas de aula e dois banheiros adaptados com acessibilidade para deficientes físicos, a obra será realizada pela empresa Alliance e CHTP através de um TAC – Termo de Ajuste e Conduta proposto pelo Ministério Público do Trabalho. Duas das quatro salas serão disponibilizadas no período diurno para a realização de cursos técnicos e profissionalizantes realizados pelo Senai.

A UNEMAT de Alta Floresta realizou uma parceria com o campus de Marcelândia – MT, que a partir de 2017 ofertará os cursos de Direito e Agronomia, em troca do auxilio realizará uma benfeitoria em Alta Floresta, com a construção de nove salas de aula, dois laboratórios, dois banheiros adaptados com acessibilidade para deficientes físicos, a construção com área total de 1.000 m² , está orçada em torno de R$ 1 milhão e deve ser entregue até dezembro de 2017.

A UNEMAT deve receber até esta terça-feira 06, um Carregamento de Madeira em tora doado pelo IBAMA, segundo o coordenador são 30 m³ (trinta metros cúbicos) de madeira em tora, que foi apreendida no município de Claudia, e encaminhada para Alta Floresta, à madeira depois de cerrada poderá ser utilizada em futuras instalações, como uma construção destinada as práticas agrônomas, a construção de um viveiro florestal além de suprir outras demandas do campus.

Uma Biblioteca também deve ser construída, com uma área de 470 m², dois banheiros adaptados com acessibilidade para deficientes físicos, uma sala de restauração, seis salas de estudo coletivo, uma sala de estudos individuais, um anfiteatro, uma sala de arquivo digital, valor de R$ 560 mil, sendo R$ 400 mil de emenda parlamentar. “Com muito orgulho que a gente recebe e é consequência de muito trabalho, para nós é o resultado de estar aqui neste ano de 2016 trabalhando, o bloco três que é o do MPT ele tem previsão para agosto, e os demais até dezembro, então vamos iniciar o ano com um grande canteiro de obras que será o campus”, pontuou Luis Fernando.

Segundo o coordenador a maior dificuldade que a UNEMAT tem hoje é em relação às salas de aulas, que no campus II, são insuficientes para os cursos especialmente do horário noturno, onde as turmas de Biologia e Direito fazem revezamento, durante os dias da semana, com rodízios de salas entre os campus I e I. Com as novas salas de aulas a previsão é que as turmas se concentrem no campus II e o campus I fique para algumas aulas laboratoriais e para mestrado, pós graduação e doutorado. “Todos vão poder utilizar as salas, enquanto isso vai dar uma disponibilidade de horário, os horários não vão ser tão rígidos o que vai poder flexibilizar, e com salas sobrando nós vamos poder ofertar mais cursos a comunidade, cursos de extensão, dentro desta TAC, nós vamos ofertar junto com o SENAI e a Constran, dois cursos para a comunidade, mas a ideia é que a UNEMAT oferte mais cursos capacitadores”, afirmou.