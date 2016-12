Campanha de reabilitação de crédito oportuniza devedores a limpar o nome

Dionéia Martins

No Brasil aproximadamente 60 milhões de pessoas físicas estão com o CPF negativados. Em Alta Floresta o número de pessoas inadimplentes no comércio também vem aumentando, em 2015 o CDL tinha em seu banco de dados, cerca de 43 mil registros de dividas, o que representava em torno de R$ 8 milhões.

Este ano o CDL de Alta Floresta em parceria com os de Carlinda, Paranaíta, Imprensa, e lojistas associados estarão lançando a “Campanha Reabilitação de Crédito com o slogan: Seu Nome, Seu Maior Patrimônio”.

Os três municípios juntos tem o objetivo de receber cerca de R4 30 milhões são 132 mil registros de dividas nos últimos 5 anos. Os comércios participantes estão dando a oportunidade dos consumidores recuperarem o crédito na praça e restabelecer o poder de compra.

Os devedores poderão negociar seus débitos com ótimos descontos de juros e correção monetária, podendo até obter isenções dos juros. A campanha teve início neste 1º de dezembro e segue até o dia 26 de dezembro de 2016, período do pagamento do 13º salario.

A expectativa é que a campanha seja um sucesso e boa parte dos devedores consiga negociar as dividas e voltar a comprar no comércio. Para saber quais empresas participantes, o devedor deve procurar o CDL do seu município.