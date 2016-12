Homenagem Justa: Pioneiro relembra plantios de árvores

Renan Nery

Eduardo Ortiz é Pioneiro da cidade de Alta Floresta e foi o responsável pelo plantio atencioso de todas as árvores localizadas na região central de Alta Floresta, com a ajuda de seu amigo “Divino”, que disponibilizou várias mudas das árvores que foram plantadas, e sobre o comando pioneiro Leopoldo Linhares, contratado pela primeira formação da prefeitura do município realizaram a arborização das avenidas Ariosto e Ludovico da Riva.

Segundo Eduardo, todo o trabalho foi realizado com parcerias. “Com a ajuda de amigos o plantio foi encerrado com cerca de 14 mil mudas na época, também reflorestamos as escolas e o ginásio, foram plantadas mudas de cibipiruna, uitizera e mangúba.”

Além dos trabalhos realizados no município, Eduardo contribuiu com a conclusão de projetos de plantio nas cidades vizinhas como Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Carlinda, e participou da arborização da primeira praça de Paranaíta onde foram plantadas mudas planejadas na área de 500 metros quadrados.

Nos dias de hoje Eduardo trabalha em sua Loja de mudas localizada na Avenida Perimetral, onde atende e instrui seus clientes para os plantios que serão realizados.

Na foto acima, encontra-se Eduardo e a árvore com a qual ele tem mais afinidade, de 15 mil mudas de árvores, que cresceram ao longo destes 40 anos, ele escolheu esta árvore simples, que se encontra na esquina da rua A.