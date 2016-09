24ª zona eleitoral inicia preparação para as eleições

Da Redação

A Justiça Eleitoral da 24ª zona eleitoral que compreende os municípios de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta, iniciou ontem, o procedimento de carga e lacração nas 164 urnas que serão utilizadas no dia 2 de outubro pelos 54.308 eleitores dos municípios. Em Alta Floresta são 127 urnas, Carlinda 15 e Paranaíta 22. O processo inclui os equipamentos destinados à votação, justificativa e contingência.

Por meio da operação, feita urna a urna, são inseridas todas as informações necessárias à realização do pleito: os programas de votação, a relação de eleitores da respectiva seção eleitoral, os dados de partidos, coligações e os nomes e fotos de todos os concorrentes aptos a disputar a eleição, inclusive os que têm registros indeferidos e aguardam julgamento de recursos. Depois de inseridas todas essas informações, as urnas eletrônicas são lacradas e estão prontas para serem utilizadas nas eleições – a máquina lacrada só realiza operações em dia e horário pré-determinados.

A cerimônia de carga e lacração nas urnas contou a presença na abertura da juíza eleitoral Anna Paula Gomes de Freitas, do promotor de justiça Guilherme Ignácio de Oliveira e fiscais dos partidos. O procedimento assegura que não haverá modificação no software da urna, comprovando a autenticidade e a integridade do programa oficial gerado pela Justiça Eleitoral. “Ao término de carga e lacre os partidos que estiverem presente vão aleatoriamente escolher uma urna e essa urna vai ser auditada, então, nós vamos forçar uma votação pra confirmar o funcionamento da mesma no dia da eleição”, pontuou o chefe do cartório eleitoral, Alex Arruda.

Hoje acontecerá o mesmo processo nas urnas dos municípios de Carlinda e Paranaíta, e no dia 29 será a cerimônia de visualização das urnas.