MORDAÇA? Candidata quer impedir imprensa de publicar lançamento de obras

Da Redação

A coligação “Um novo Recomeço” que trabalha a candidatura para prefeita de Maria Izaura Dias Alfonso à prefeita por AF, entrou com ação na Justiça Eleitoral para impedir que sejam produzidas matérias jornalísticas em relação à obras que estão sendo integres e/ou lançadas pela administração municipal. O foco são as publicações do Jornal O Diário.

“No jornal O Diário, na página 3 que circulou na data de hoje, 16 de setembro de 2016, além e expor o lançamento da obra de uma escola no Bairro Bom Pastor, enaltecendo a administração atual, ainda, deixa evidenciado na matéria que na próxima semana a administração municipal irá lançar uma outra obra, no Jardim Imperial, e que deverá inaugurar uma outra creche no Jardim panorama. Todas estas publicações do Governo atual, são com intenção e influenciar o eleitor para votar no candidato que está disputando a reeleição. A legislação Eleitoral não permite afetar a igualdade do pleito e aqui em Alta floresta são quatro candidatos que deverão disputar para o cargo de prefeito nas mesmas condições”, sustenta Maria Izaura no pedido assinado por sua assessoria jurídica. Maria Izaura identifica conteúdo de matérias jornalísticas, mas pede que sejam suspensas as publicações de publicidade institucional.

Por meio de sua assessoria jurídica o jornal O Diário se posicionou no sentido de suspender qualquer tipo de publicação institucional até que seja analisado o recurso que será apresentado e, no mesmo tom, estuda o tratamento que deverá ser dispensado às matérias jornalísticas, muito embora estranhe o que considera “a volta da censura”.

Curiosamente, a campanha eleitoral deste ano está baseado principalmente no comparativo entre os dois candidatos que já assumiram a prefeitura, de um lado Maria Izaura que ficou 8 anos no poder e do outro o prefeito Asiel Bezerra, atual prefeito que concorre à reeleição.