FAF/FADAF: Data de vestibular é definida

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

Na última semana, a Faculdade de Alta Floresta e a Faculdade de Direito de Alta Floresta FAF/FADAF definiram a data do vestibular para as turmas de 2017. A comissão buscou alternativas para não prejudicar os alunos da rede estadual que não terminarão o ano letivo em 2016 devido à greve.

Em reunião, a Comissão do Vestibular definiu que as inscrições estarão abertas a partir do dia 19 de setembro e irão até o dia 8 de dezembro e a prova será no dia 11 de dezembro. Para os alunos da rede estadual que terminarão o ano letivo no final de janeiro e aqueles que por ventura não puderam fazer aprova em dezembro, haverá prova de vestibular no dia 05 de fevereiro. Quanto ao início das aulas, as dos veteranos começarão dia 26 de janeiro e as dos calouros no dia 15 de fevereiro. A FAF/FADAF conta ainda com o vestibular agendado para o aluno que não pôde comparecer no dia da prova.

A FAF/FADAF oferece para a população de Alta Floresta e região os seguintes cursos superiores: Administração (FAF),Ciências Contábeis, Enfermagem, Engenharia Civil, Direito, Pedagogia (FAF) e o Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio.

O curso de Pedagogia está com preço especial devido à comemoração dos 20 anos do curso em Alta Floresta, por apenas 289,00 ( duzentos e oitenta e nove reais). O Curso de Pedagogia é o primeiro da Faculdade de Alta Floresta – FAF e é um dos mais tradicionais do estado de Mato Grosso, já formou inúmeros profissionais da educação e professores das séries iniciais que estão atuando não só em Alta Floresta e região, mas em todo o estado de Mato Grosso e no Brasil.

A FAF/FADAF possui uma biblioteca com mais de 22 mil livros, laboratório de informática, Núcleo de Práticas Jurídicas ,salas climatizadas, salão de eventos, internet wirelles em todo o campus, lanchonete universitária, corpo docente qualificado e experiente e cursos reconhecidos pelo MEC. Maiores informações pelo telefone 66 3512 – 3300 ou na secretaria da FAF/FADAF na rua Leandro Adorno, S/N, em frente ao Tiro de Guerra.