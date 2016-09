Alta Floresta: organizadores já comercializam Kit´s para caminhada “Passos que Salvam”

Notícia Exata

Os organizadores da Caminhada “Passos que Salvam” que será realizada no dia 27 de novembro em Alta Floresta, já começaram a comercializar os Kit´s que resultam na arrecadação de recursos para a manutenção do projeto que visa identificar sinais e sintomas de câncer infanto-juvenil, diagnóstico precoce para aumentar o índice de cura.

Em Alta Floresta será a quarta caminhada e a nível nacional a ação entra para a sua quinta edição.

O objetivo neste ano de 2016 e comercializar ao menos 3.800 kit´s, vários deles já foram inclusive distribuídos em empresas parceiras e há também pontos de vendas espalhados pela cidade, entre eles estão: Restaurante Cambalacho, Poly Sport Academia, BLM, Passos & Cia, C & R escritório de Contabilidade e todos os sábados até a véspera da caminhada, haverá um ponto de vendas no Delmoro Supermercados.

Os Kit´s estão sendo comercializados ao valor de R$ 30,00.

Com a realização da caminhada, o município ganha o direito de capacitar profissionais para atuar na identificação de sinais e sintomas, em Alta Floresta no último dia 11 de agosto, todos os médicos, dentistas e enfermeiros dos PSF´s foram capacitados, além disso, outros 3 profissionais também já receberam o treinamento.

“As crianças de Alta Floresta estão tendo um acompanhamento diferenciado no que diz respeito a identificação dos sinais da doença, o que aumenta muito um resultado mais positivo no tratamento”, disse Leila Rennó, organizadora da caminhada.

Desde o início da caminhada em 2013 até o começo de setembro de 2016, sete pacientes foram encaminhados, sendo que destas, duas com tumores benignos que foi feito o tratamento e já retornaram para Alta Floresta, já as outras cinco foram identificadas com tumor maligno, onde infelizmente duas não resistiram e vieram a óbito, as outras três tiveram resultados positivos para o tratamento e estão bem.

A caminhada acontecerá no dia 27 de novembro, a partir das 07 horas da manhã na praça, neste ano, ao longo do percurso serão distribuídos cupons para o sorteio de brindes ao final da trajeto.

A Caminhada Passos que Salvam, é um Projeto do Hospital de Câncer de Barretos, que tem por objetivo alertar para os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Teve início em 2012, acontecendo nos Estados de São Paulo e Rondônia. E em 2013, outras cidades de outros Estados começaram a aderir ao projeto. Alta Floresta é pioneira no MT.