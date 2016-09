Reforma da Escola Nilo Procópio Peçanha é entregue para comunidade

Dionéia Martins

A Secretaria Municipal de Educação, Lenita Kroker, entregou na tarde de quinta-feira, 14, a reforma e ampliação da Escola Nilo Procópio Peçanha, localizado no Bairro Jardim Primavera. A Escola possui 8 salas de aula, atende 285 alunos.

A Secretária de Eduação, Lenita Kroker, disse que essa é a primeira das 11 escolas que estão recebendo o investimento em reforma e ampliação. “Essa reforma e ampliação são bem significativas e boa para todos, e quem mais ganha é o aluno, com mais conforto e qualidade no aprendizado”, ressaltou.

O último investimento em infraestrutura na escola Nilo Procópio foi feito pela Usina CHTP como obra de compensação, e agora recebeu o investimento de mais de R$ 200 mil com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Alta Floresta por meio da Secretaria de Educação.

O diretor da Escola, Adelar Fritzen, disse que a reforma chegou em boa hora, os banheiros antigos já não tinham condições de uso, agora foram construídos banheiros masculino e feminino com acessibilidade, o refeitório foi ampliado e todo o prédio recebeu nova pintura.

“Estamos felizes pela administração investir em toda a estrutura da escola, isso só beneficia toda a comunidade escolar, as crianças com certeza tem um melhor atendimento tanto no refeitório como no uso dos banheiros e nós profissionais a gente se sente bem quando o aluno está bem, e também os próprios pais ao verem a escola totalmente mudada para o melhor, para o bem e a criança se sente bem”, enalteceu o professor.

A Escola recebeu 7 ar condicionado, melhorando assim o atendimento e refletindo na qualidade da educação. Com as salas climatizadas os alunos ficaram mais calmos e prestam mais atenção as aulas. “Hoje a escola está toda climatizada, nós não temos nenhuma sala sem ar condicionado. O professor se sente melhores e as crianças mais confortáveis e com certeza vai refletir na aprendizagem das crianças”.

Para saber na integra, veja a edição impressa no Jornal O Diário!