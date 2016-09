Espaço Cultural TEAF apresenta Dom Quixote hoje!

Assessoria

O Teatro Experimental de Alta Floresta (TEAF), apresenta nessa sexta-feira, 16, o espetáculo Dom Quixote. A apresentação acontecerá no Espaço Cultural TEAF ás 19:30 h e o valor do ingresso é de R$ 20, para quem tem direito a meia entrada é R$ 10. O espetáculo é para todos os públicos, não tem idade mínima para assistir.

A peça é dirigida por Horácio Manuel, montada pelo TEAF no ano de 2008. Dom Quixote é um clássico mundial, aborda temas como sabedoria, amizade, amor, justiça, sonho, luta e loucura. Aparentemente a temática é complexa, mas a abordagem deixa, ao mesmo tempo popular, muitos atribuem a esse fato o sucesso da obra.

Na peça, o fidalgo Dom Quixote, viaja em busca das mais inesperadas aventuras. Nessas andanças, em dias incessantes, luta contra leões, gigantes e outros desafios. As batalhas são atribuídas ao seu imaginário o nobre cavaleiro passa boa parte do tempo em busca do grande amor de sua vida Dulcinéia. Por ela, enfrenta até moinhos de vento que ele, por sua imaginação, acredita serem gigantes.

As aventuras de Dom Quixote, podem muito bem serem confundidas com as lutas e loucuras diárias de todas as pessoas. Há quem diga que há um “Quixote” em cada um de nós. Ronaldo Adriano, ator que interpreta o próprio, fala sobre o Espetáculo, “Convidamos a todos e todas para acompanharem as aventuras e desventuras de dom Quixote. O TEAF abre as portas para este que é um símbolo de lutas, defesa de oprimidos e busca por um ideal de alcançar mentes e corações. Nesta apresentação junte-se aos atores do TEAF o público para fazerem brotar e florir o nosso teatro. Assim como as flores dos ipês que colorem nossa cidade, podemos também manter acesa a chama efêmera do teatro.”

A atividade é uma alternativa cultural a toda população de Alta Floresta, pois o município não possui muitos atrativos culturais. As atividades desenvolvidas pelo TEAF, tem por objetivo, o desenvolvimento e formação do público, entendendo que a cultura é importante para formação de uma sociedade melhor. Mais informações podem ser encontradas na página do TEAF no facebook,www.facebook.com/teatroexperimentaldealtafloresta .