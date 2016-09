OPERAÇÃO EM ANDAMENTO: Agentes cumprem mandado na casa de prefeito de Sinop (MT)

Naco e Gaeco deflagraram operação ‘Sorrelfa’ nesta quinta-feira (15). Juarez Costa (PMDB) está em seu segundo mandato como prefeito.

G1

Agentes do Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco) e do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) cumprem, nesta quinta-feira, 15, mandados de busca e apreensão em Sinop, na casa do prefeito daquele município, Juarez Costa (PMDB). O G1 tentou contato com o prefeito, mas ele não atendeu às ligações.

Por meio de nota, o Ministério Público Estadual (MPE), ao qual o Naco e o Gaeco estão ligados, informou que os mandados são referentes à “Operação Sorrelfa”, deflagrada hoje. Segundo o dicionário, sorrelfa significa “dissimulação silenciosa para enganar ou iludir, sonsice”.

Juarez Costa está em seu segundo mandato como prefeito de Sinop e atua na política desde 2000, quando foi eleito vereador por aquele município.