IFMT de Alta Floresta conquista 3 medalhas no 1º dia de competição dos Jogos Centro Oeste

Teve inicio na manhã dessa segunda feira, 12, no Complexo Esportivo Dom Aquino em Cuiabá-MT, as disputas pelo JIFCO, Jogos dos Institutos Federais do Centro-Oeste. Pela manhã foram disputas as modalidades de atletismo, vôlei de areia e handebol.

Cerca de 600 atletas dos Institutos Federais de MT, MS, GO e o IFGOIANO disputam o evento que acontece de 12 á 16 de setembro. O evento é classificatório para a fase nacional que acontecerá em Brasília no mês e outubro.

O IFMT de Alta Floresta fez bonito ontem pela manhã na modalidade de atletismo onde conquistou 3 medalhas, sendo uma de ouro, uma prata e uma de bronze. O ouro veio com a atleta Eziele Barbosa Lima no lançamento de dardo com a marca de 2687 mts. O feito garantiu a atleta na etapa nacional.

