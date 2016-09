Administração asfalta cinco ruas do bairro Cidade Alta

Dionéia Martins

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta por meio da Secretaria de Infraestrutura em parceria com os moradores, está realizando a pavimentação asfáltica de cinco ruas do bairro Cidade Alta no Setor Norte 3.

Na Avenida Amazonas, o serviço de terraplanagem já está pronto para receber a imprimagem do asfalto. Somente um pequeno trecho dessa avenida ainda não tinha asfalto.

As Ruas Paraíba e Paraná o asfalto já está pronto e população satisfeita. Já as ruas Pernambuco e Piauí, os maquinários estão realizando o serviço de terraplanagem.

A pavimentação asfáltica é importante para a melhoria na qualidade de vida do cidadão e também na valorização dos imóveis. Devido a proximidade com o período chuvoso, a prefeitura está trabalhando em ritmo acelerado para aproveitar o tempo.

