Alta Floresta: atendimentos da Farmácia Básica e Fisioterapia da Policlínica são suspensos hoje

Rádio Progresso

A Policlínica localizada no bairro Bom Pastor deve suspender os atendimentos da Farmácia Básica e Fisioterapia durante esta sexta-feira, 09.

Conforme informado, a suspensão é motivada pela reforma nas instalações elétricas dos setores.

Ainda segundo a unidade de saúde, no próximo dia 16/09 todo o prédio será fechado para conserto da fiação do laboratório e conclusão da obra. A escolha da data foi realizada de acordo com a quantia de exames agendados até o dia 15/09.

Na ocasião desta sexta-feira, os atendimentos retornam na segunda-feira (12).