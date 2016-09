ALBERT SABIN: Governo do Estado é intimado a comprovar pagamento dos médicos em 72 horas

Dionéia Martins

A juíza da segunda vara Anna Paula Gomes de Freitas, deu 72 horas para que o governo do Estado comprove o pagamento dos médicos que prestam serviço para o hospital regional de Alta Floresta, sob pena do bloqueio das contas de mais de R$ 3 milhões.

O processo civil e do trabalho número 135762, movido pelos médicos de Alta Floresta contra o Estado de Mato Grosso de “Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela”, teve o despacho com urgência da juíza no dia 01 de setembro.

A juíza considerou que o Estado já foi devidamente intimado para comprovar o pagamento dos débitos para com as clínicas médicas prestadores de serviços ao Hospital Regional Albert Sabin, mas que até o momento não deu sinal de vida.