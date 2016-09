AÇÃO COLETIVA: Após 8 anos justiça libera R$ 1 milhão de insalubridade do frigorífico 4 marcos

Da Redação

Uma ação coletiva movida por 120 trabalhadores do extinto frigorífico Quatro Marcos de Alta Floresta, na Justiça do Trabalho teve um desfecho favorável esta semana que vai aquecer a economia local.

A ação de insalubridade foi movida em 2008, pelo sindicato que representava a classe no município, e que depois passou a ser representada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Laticínios do Portal da Amazônia (Sintracal). A justiça havia bloqueada em torno de R$ 1 milhão da empresa e agora foi liberado para pagamento dos ex-funcionários.

“A justiça do Trabalho liberou os pagamentos da ação de insalubridade, ficou muitos anos parada na justiça, praticamente 8 anos, e agora resolveu liberar os pagamentos. Tem em torno de R$ 1 milhão, lembrando bem que são funcionários que entraram com uma ação pelo sindicato no ano de 2008, não são todos os funcionários”, relatou o presidente do Sindicato, José Evandro Navarro.

O pagamento já está liberado e sendo contabilizado pela justiça. Para receber o dinheiro da ação, os funcionários que entraram com a ação devem procurar a sede do Sintracal que fica localizado na Avenida Ludovico da Riva Neto, no 1600 no prédio da Rodemar, munidos dos documentos pessoais e dados bancários para que a justiça possa fazer o pagamento direto na conta.

Para Navarro o liberação do dinheiro dessa ação chegou em um bom momento e que vai ajudar a aquecer a economia local. “Cerca de 20 pessoas já nos procurou e estão entusiasmados e felizes com o dinheiro, eles já fazem planos em comprar carro, motos, enfim, vai ajudar a aquecer economia da cidade”, pontuou o presidente.