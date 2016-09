POLÊMICA EM PARANAÍTA: Justiça suspende programa de apoio a agricultores a pedido de candidata da oposição

Da Redação

Uma Liminar proferida pela juíza eleitoral Anna Paula Gomes de Freitas está dando o que falar no município de Paranaíta, principalmente na região do Assentamento São Pedro, aonde estão concentradas a maioria das famílias de agricultores de Paranaíta. Trata-se, segundo a justiça, de uma ação de investigação eleitoral apresentada pela coligação “Paranaíta Pode Mais”, que tem como candidata a atual vice-prefeita Soninha Berlanda, objetivando a suspensão imediata da conduta apontada como irregular. A ação é contra o atual prefeito Tony Rufatto, candidato a reeleição pelo PSDB.

Antes de proceder a investigação, a juíza decidiu suspender temporariamente o serviço. Segundo a decisão, a concessão da liminar, é para “a suspensão da utilização do maquinário da prefeitura em propriedades privadas, assim como a construção de bebedouros para animais, retirada de tocos e derrubadas de cupinzeiros em bens particulares”.

Por meio de sua página pessoal nas redes sociais a secretária de administração Andreia dos Reis explicou que a decisão afeta aos agricultores, principalmente pela paralização da construção de bebedouros para animais por causa da seca que atingiu a região e fez com que o município decretasse situação de emergência. “A seca tem castigado nossos agricultores deixando seus gados sem água, a seca aconteceu durante o período eleitoral, situação essa que não está no poder de nosso prefeito decidir que hora a seca iria acontecer”, informou a secretária explicando que a construção dos bebedouros para o gado foi informada ao Ministério Público para que este acompanhasse a realização dos trabalhos. “A prefeitura irá apresentar a Juíza todos os atos legais realizados para que os bebedouros pudessem ser feitos e brevemente conseguirá a liberação para voltar a atender seu povo”, afirmou Andreia, preferindo apelar para a ajuda divina para que o gado não morra de sede enquanto durar a decisão judicial. “Até lá vamos rezar para que chova e que nossos agricultores não percam seu gado que são seus patrimônios e suas conquistas através do trabalho”.