Artesã expõe pela primeira vez na Feira Legal

Dionéia Martins

A artesã Júlia Carvalho, participará pela primeira vez hoje da Feira Legal que acontece no 2º pavilhão da feira do produtor, com a venda de mandalas.

Júlia começou a fazer mandalas para decorar sua casa e a pedido das amigas, a paixão pelo artesanato foi crescendo e hoje se tornou um negócio.

Delicadeza nos detalhes, capricho na combinação de cores, os CDs e DVDs ganham beleza e formas nas mãos da artesã que usa esses objetos para confeccionar as mandalas.

A artesã tem a preocupação com a natureza, e faz as mandalas de materiais recicláveis. A beleza de sua casa de forma ecologicamente correta pode ser adquirido hoje na feira legal a partir das 18 horas.

Júlia também aceita encomendas. Se você quer algo especial para decorar a sua casa, seu estabelecimento comercial ou escritório entre em contato pelo telefone 99222- 1501(whatsapp).