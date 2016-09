Tony Ruffato lidera pesquisa para prefeito em Paranaíta

Da Redação

O candidato à reeleição de prefeito em Paranaíta, Tony Rufatto (PSDB) lidera a pesquisa MGS MARKETING & DADOS com 56,22% das intenções de votos na modalidade estimulada. Soninha (PMDB) tem 16,22%. Os que não sabem ou não responderam somam 8,92%. Brancos e nulos, 7,30%.

Na espontânea, Tony aparece com 54,05% das intenções de votos. Soninha tem 18,11%.

De acordo com a pesquisa 18,65% não sabem ou não responderam. Brancos e nulos somados 9,19%. Na projeção de votos válidos, Tony Rufatto poderia chegar a 77,61%, contra 22,39% da Soninha.

A pesquisa aponta que 67,03% dos entrevistados declararam que já definiram o voto e 66,22% disseram que não mudariam o voto. Também mostra que 40,27% declararam que não votariam em Soninha, 14,59% não votariam em Tony e 14,32%, não votariam em nenhum deles. Não sabem ou não responderam 30,81%.

A pesquisa realizada por iniciativa própria do Instituto foi feita entre os dias 30 e 31 de agosto, com 370 entrevistados, na zona urbana e rural. A margem de erro é de 5,0% para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TRE-MT com o número MT 04053/2016.

O Instituto, que atua na região há vários anos está realizando o levantamento de dados eleitorais em diversos municípios do norte de Mato Grosso.