Funcionário de empreiteira é assassinado em Paranaíta

As informações ainda são Poucas, porém apontam para um assassinato de um homem, na madrugada desta segunda feira na região central de Paranaíta.

De acordo com as informações fornecidas para a equipe do r7af, Antônio Francisco Nunes, de 27 anos é a vítima de um a assassinato a golpes de faca.

Ainda de acordo com informações do Sargento Joirço da Polícia Militar de Paranaíta, ele era funcionário da empreiteira CONSTRAN, que atualmente realiza os trabalhos na Usina São Manoel.

Mais informações a qualquer momento.