Alta Floresta possui o 3º maior rebanho bovino de Mato Grosso

Os dados são do relatório anual da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Perfil da Pecuária no Brasil, com ano base 2015.

De acordo com o levantamento, Alta Floresta possui o 3º maior rebanho no estado e está em 11º entre os maiores produtores do país.

Este é o terceiro levantamento encomendado pela Associação como parte do trabalho da entidade que visa construir uma sólida base de informações do setor.

Mato Grosso tem oito municípios entre os 40 que detém os maiores rebanhos bovinos no país: Cáceres, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Vila Rica, Santo Antônio do Leverger, Juara, Juína e Alta Floresta.

Segundo o estudo, Cáceres é a nova Capital do gado no Estado, detentora do maior rebanho com mais de um milhão de cabeças.