TG realizará marcha de comemoração ao 07 de setembro

Renan Nery

O tiro de Guerra 09-001 de Alta Floresta estará realizando uma marcha de 12 km na região central de Alta Floresta no dia 07 de setembro, dia da independência do Brasil.

A atividade é prevista no ano de instrução militar dos atiradores, mas o motivo maior é a comemoração da data, como afirma o Sub-Tenente Christman.

“Nós vamos aproveitar para comemorar a nossa data, o exército prima sempre as datas mais importantes, 07 de setembro sendo uma das mais importantes ressalta o dia mais importante do país, já que neste dia D. Pedro as margens do rio Ipiranga tornou o pais independente”, ressaltou o Sub-Tenente.

A marcha terá inicio as 16 horas, os agrupamentos sairão diretamente do Tiro de Guerra e se deslocarão para avenida Ariosto da Riva até ao Batalhão da Polícia Militar, contornado para avenida Ludovico da Riva e se estendendo até a rotatória do bairro cidade Alta, finalizando a marcha no TG, completando assim os 12 quilômetros.

“Gostaríamos de conclamar a população, mesmo que intimamente para não esquecer da data e que comemorem, mesmo que não haja uma atividade externa, mas não deixem de comemorar e sentir orgulho desta data tão importante”, concluiu Christman.

A comemoração da Independência do Brasil acontece desde a época do Primeiro Império, que, a cada ano, rememorava a ocasião em que o país se tornou independente de Portugal no ano de 1822, tornando-a a data mais importante do País.