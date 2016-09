Força Tática recupera moto furtada na faculdade e apreende droga em AF

Da Redação

O trabalho intensivo de rondas realizado pela Força Tática de Alta Floresta resultou na tarde de ontem na recuperação de uma motocicleta YBR vermelha furtada na noite de quarta-feira, 31, do estacionamento da FADAF e na apreensão de aproximadamente 57 gramas de pasta base de cocaína.

Após realizar rondas pelo centro da cidade, a Força Tática subiu para o Bairro Cidade Alta e posteriormente para o Vila Rica onde ocorreu a apreensão de um menor de 14 anos e outro maior de 18 anos, ambos com uma motocicleta.

O menor pilotava a motocicleta YBR vermelha furtada do estacionamento da faculdade. A moto já estava sem retrovisor e a placa trocada. Na checagem da placa a moto seria azul, mas ao conferir pelo número do chassi, foi constatado que o veiculo teria sido furtada na noite anterior.

O outro jovem de 18 anos estava em outra motocicleta também vermelha com a documentação irregular. Para os policiais ele disse que o menor teria ido até lá para vender a motocicleta. “O maior deles falou que o menor foi lá pra entregar a moto, vender lá e ele traria o menor de volta a sua residência”, relatou o Cabo Bento.

No Copom a família do menor disse que ele não estuda e que já não tem mais controle. “A mãe dele relatou aqui que não obedece, os parentes relatou a mesma coisa, a família não está conseguindo segurar ele em casa, o menor não quer estudar, a mãe não consegue ter um controle efetivo sobre ele”, disse o Cabo da Força Tática.

Por consequência o menor acaba saindo para a rua e sendo aliciado para o mundo do crime. “Sem controle acaba sendo aliciado pelos maiores a efetuar roubos, furtos, essas coisas”, pontou o Militar.

O proprietário da motocicleta que foi furtada no estacionamento da faculdade foi até o Copom, feliz pela recuperação do bem, mas revoltado pela falta de punição para menores. “O menor pode roubar, matar, só não pode trabalhar, não pode ficar preso, não pode pagar pelo crime”, desabafou.

Agora ele quer que a família se responsabilize pelo prejuízo, já que a moto estava sem a placa e sem os retrovisores e com a ignição danificada.

APREENSÃO DE DROGA

Também durante o trabalho de rondas ostensivas a Força Tática apreendeu um suspeito que transitava com uma motocicleta sem placa no setor RI na rua do Araújo, na revista a polícia nada encontrou, mas ao examinar o capacete encontrou uma porção média de pasta base dentro do capacete.

Segundo cabo Bento, o suspeito não quis dizer se a droga era para consumo ou para venda. “Mas pela quantidade da droga deve ser pra venda”, pontou o Militar. A motocicleta está com a documentação irregular.