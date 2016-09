Banco do Brasil abre edital de patrocínio para projetos

Nataniel Zanferrari

O Banco do Brasil abre simultaneamente dois processos de seleção pública, que estão disponíveis no site do Banco do Brasil. Os editais permanecem abertos até o dia 26 de setembro.

No Edital de Patrocínio do Banco do Brasil, as propostas selecionadas podem ter apoio financeiro do Banco do Brasil para execução de projetos ambientais, sociais, esportivos e mercadológicos, a serem realizados em todo o território nacional. Serão analisados atributos como brasilidade, visibilidade, risco, responsabilidade social, democratização, valorização dos relacionamentos, criatividade, originalidade, responsabilidade ambiental e acessibilidade.

Já no Edital de Cessão de Espaço Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), serão selecionados projetos a serem patrocinados pelo Banco do Braasil para compor a programação das unidades do CCBBem Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, nas áreas de músicas popular, erudita e instrumental, exposição de pintura, escultura, fotografia, gravura, instalação, multimídia e outros, artes cênicas como teatro, dança, performance, circo e ópera, cinema e vídeo, programas educativos, palestras, seminários e conferências, entre outros, para os anos de 2017 e 2018. Neste edital, serão considerados critérios como inovação, originalidade, brasilidade, memória cultural, abrangência de público, fomento a novos talentos, relevância conceitual e temática, experiência e ficha técnica.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo portal do Banco do Brasil, no endereço eletrônico www.bb.com.br/patrocinios até o dia 26 de setembro. Nos editais constam maiores informações sobre como participar e como será o processo de seleção dos projetos.