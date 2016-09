Treinamento Para Mesários Voluntários se inicia nesta quinta-feira

Renan Nery

Os treinamentos começarão na data de hoje na cidade de Paranaita-MT na sede da Câmara Municipal as 19 horas e contam com 90 mesários voluntários.

Em Alta Floresta o treinamento se iniciará no sábado(03) no cartório eleitoral , foram inscritos 5 turmas, cada turma conta com 50 mesários, totalizando 250 voluntarios que receberão o treinamento nesta data, e no dia 10 mais 4 turmas iniciarão o treinamento, totalizando 200 voluntarios.

Ná próxima semana o treinamento se iniciara em Carlinda-MT, na Câmara Municipal e contará com 100 mesários.

Os mesários voluntários receberão horas extra curriculares pelos serviços prestados, como afirma Gustavo, Chefe do Cartório Eleitoral de Alta Floresta.

“Foi feito um convênio com as faculdades FADAS, UNEMAT e UIGRAN, para que fossem geradas 30 horas extra curriculares para os mesários voluntários. Pedimos que os mesários tenham atenção com mas convocações que serão feitas através da internet, e que caso tenham dúvidas compareçam no Cartório Eleitoral para sana-las.”

As eleições municipais acontecerão no dia 2 de outubro de 2016, Alta Floresta possui 20 partidos políticos ativos que já iniciaram as reuniões para decidirem se irão para as eleições em chapa pura ou coligado a outros partidos.