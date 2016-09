Mesmo com ação maior da Polícia roubos continuam em AF

Da Redação

A Polícia Militar tem intensificado o trabalho preventivo com rondas, checagens e abordagens pessoal na tentativa de diminuir a criminalidade em Alta Floresta e região. O número de viaturas e de policiais nas ruas aumentou, mas mesmo assim não tem inibido a ação dos criminosos.

Em 24 horas a PM registrou sete boletins de ocorrências de roubos. Um hotel próximo ao terminal rodoviário foi mais uma vez alvo dos ladrões, que invadiram o local e levaram o dinheiro do caixa e uma televisão.

Outro caso registrado na central de operações foi de dois jovens de foram rendidos próximo a rotatória do bairro Cidade Alta por um homem com uma faca que os abordou e exigiu o celular, como as vítimas negaram ter celular, o ladrão revistou os mesmos e achou dois.

O perigo está em todos os bairros, ontem por volta das 23 horas os bandidos fizeram mais uma vítima próximo ao cemitério. A vítima estava com a filha de moto na perimetral Rogério Silva, quando foi abordada por dois suspeitos em uma moto vermelha levando os pertences e um celular.

Outros dois roubos foram registrados, e segundo informações pelos mesmos autores, um no setor F-H e outro no bairro Jardim Guaraná, em ambos a dupla estava em uma motocicleta, o carona portava uma revolver e o piloto uma faca. Nos dois casos foram levados somente celulares.

Próximo a rodoviária em frente a um hotel, os bandidos fizeram outra vítima, dessa vez a mulher de 44 anos teve sua bolsa levada, mas neste caso o suspeito foi detido minutos depois.

A maioria dos registros de roubos que são registrados pela Polícia, tem como objeto celular, por isso a PM orienta que a população não ande com o aparelho exposto.