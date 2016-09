Em Cuiabá, policiais civis concluem o 1º Estágio de Operador do GARRA

Assessoria PJC

Com foco no preparo físico, psicológico e técnico, 10 policiais concluíram no final de semana o 1º Estágio de Operador do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra), de Cuiabá. Os treinamentos intensos foram realizados pela Gerência de Operações Especiais (GOE), da Polícia Judiciária Civil, e ofereceu qualificação no pronto emprego às ocorrências urgentes na Capital e Várzea Grande.

O delegado de polícia Ramiro Mathias Queiroz explica que esta equipe do Garra vai atuar na região metropolitana realizando o primeiro atendimento de ocorrências, inicialmente de forma integrada com os policiais do GOE, em equipes mistas.

Curso intenso

A exaustão física, treinamentos constantes e poucas horas de sono foram dificuldades enfrentadas pelos profissionais que participaram do estágio ao longo da semana passada e são adversidades usadas como meio de prepará-los para alguns dos contratempos no cotidiano no pronto emprego da unidade de cunho operacional.

“O intuito foi capacitar os novos policiais e nivelar os que já atuavam no GOE. Foi uma semana intensa de treinamento onde os policiais tiveram técnicas de abordagem, tiros e munição (de diferentes tipos e calibres), entrada tática em ambientes confinados, gerenciamento de crise, sobrevivência policial individual, entre outras disciplinas. As aulas iniciavam às 6 da manhã e prosseguiram durante a madrugada”, conta Ramiro Mathias.

O encerramento do curso aconteceu no sábado, 27, onde foram entregues aos policiais civis os certificados de conclusão do estágio de 60 horas, pela Diretora de Atividades Especiais da Polícia Civil, Maria Alice Barros Amorim.

Outras unidades

O processo de implantação do Garra vai se expandir para regionais do interior, iniciando nas cidades de Alta Floresta (onde o treinamento já foi realizado), Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças.