“Operação Teles Pires” apreende arma e motocicletas no Colorado

Da Redação

A Polícia Militar está realizando a “Operação Teles Pires” em toda a região de cobertura do IX Comando Regional de Polícia Militar com sede em Alta Floresta, com o foco em abordagens, busca pessoal e checagem.

A operação teve inicio na última quinta-feira, 25, e cinco viaturas entre elas a Força Tática fazem rondas pelas comunidades rurais. Ontem a polícia apreendeu 1 arma calibre 38 e 5 munições intacta com um homem de 46 anos na MT-010 estrada Colorado do Norte.

O homem pilotava uma motocicleta CG Titan, quando foi abordado pela PM que retornava da região, ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido, dirigir sob influência de álcool, sem CNH e a motocicleta com documento atrasado.

No Copom o detido disse a nossa reportagem, que mora no Colorado há 26 anos e seu pai é proprietário de um mercado, e que estava indo do sitio para sua casa, a arma segundo ele é para defesa pessoal. A motocicleta ele disse ter comprado a cerca de 4 meses.

O 3º SGT PM Joacir disse que durante a operação várias motocicletas foram encaminhadas para a delegacia do município de Nova Canaã do Norte.

Na segunda-feira, durante a “Operação Teles Pires” na região da Pista do Cabeça foram apreendidas 10 motocicletas e 1 automóvel. Todos os veículos foram tirados de circulação por estarem em situação irregular.

A operação deve continuar com o objetivo de reduzir a criminalidade e reforçar a presença da Polícia na zona rural. Um helicóptero da Polícia Militar chegou ao município no sábado para ajudar na operação integrada realizando o policiamento aéreo.