“TRANSFORMAÇÃO”: Ortopedia e cirurgias gerais podem paralisar hoje; atraso já seria de 4 meses

Da Redação

Médicos dos setores de ortopedia e cirurgias gerais, incluindo-se o setor de ginecologia, podem paralisar as atividades ainda hoje. Uma fonte informou à reportagem do O Diário que os médicos estariam há quatro meses com salários atrasados.

Caso a paralisação se concretize, será mais um triste capitulo da falta de responsabilidade do Governo do Estado para com o município de Alta Floresta. O Hospital regional Albert Sabin convive de maneira frequente com problemas ocasionados pela falta de investimentos por parte do governo do estado. Quando não é salário de funcionalismo é falta de linha telefônica, que gera falta de internet, fundamental para os trabalhos da unidade de saúde. Chegou ao cúmulo de faltar oxigênio no HRAS.

O HRAS é administrado pelo governo do estado de Mato Grosso. No começo do ano a SES até tentou “devolver” o hospital para os municípios. A então deputada (em exercício naquele momento) Maria Izaura Dias Alfonso chegou a propor a devolução do hospital, em reunião com os seis prefeitos da regional, mas não conseguiu emplacar o pensamento do governador Pedro Taques.