Estimativa do IBGE aponta Alta Floresta com mais de 50 mil habitantes

Notícia Exata

O IBGE divulgou ontem as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2016. Estima-se que o Brasil tenha 206,1 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento de 0,80% entre 2015 e 2016, um pouco menor do que a calculada entre 2014 e 2015 (0,83%).

Nesta estimativa, pela primeira vez, Alta Floresta ultrapassou os 50 mil habitantes, totalizando 50.082 habitantes, estipula-se que este número seja muito maior. Na estimativa de 1.997 Alta Floresta apresentava 41.301 habitantes.

Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro de menor população, 815 habitantes, seguido de Borá (SP), com 838 habitantes, e Araguainha (MT), com 953 habitantes. Estima-se que, de 2015 para 2016, quase ¼ dos municípios (24,8%) tiveram redução de população.

No ranking dos estados, os três mais populosos localizam-se na região Sudeste, enquanto os cinco menos populosos localizam-se na região Norte.

As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são fundamentais para o cálculo de indicadores econômicos e sociodemográficos. Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013.

Confira outros municípios da região:

Carlinda – 10.258

Paranaíta – 10.864

Nova Bandeirantes – 14.106

Nova Monte Verde – 8.730

Apiacás – 9.551

Colíder – 32.120