IV Momento Literário reúne escolas públicas de Alta Floresta em momento de socialização

Dionéia Martins

O Departamento de Políticas Pedagógicas da Secretaria de Educação de Alta Floresta realizou no sábado, 27, na Praça da Cultura, o IV Momento Literário: socialização de práticas de leitura, onde reuniu dezenas de pessoas.

O evento realizado em parceria com as escolas públicas é promovido desde 2013, com o objetivo de promover a socialização de prática de leitura e produção realizadas nos projetos que cada escola da rede pública desenvolve ao longo do ano.

Em torno de 20 escolas municipais e estaduais participaram do evento que reuniu pais, alunos, professores e comunidade. O IV momento literário é uma oportunidade para os pais que muitas vezes não tem a oportunidade de acompanhar os filhos na escola e para a população conhecer os projetos de leitura que são trabalhados nas escolas.

Barracas com exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, apresentações artísticas culturais, histórias, danças, poemas, repente e diálogo, foram apresentados no palco sob o olhar atento do público. Para os alunos um momento de entrar no mundo do imaginário e para os professores a oportunidade de trabalhar o folclore e a cultura brasileira.

“Hoje é um evento muito importante pra gente socializar os projetos de leitura desenvolvidos nas escolas. São projetos que as escolas desenvolvem e que foram apresentaram aqui, também tivemos uma oficina pra educação infantil com a contadora de historia Alicce de Oliveira e pro ensino fundamental”, disse Lenita Kroker.

Pra encerrar esse momento mágico o público foi convidado para entrar para o teatro e tomar os assentos. Entre sons, música e fantasia a atriz e contadora de histórias de Cuiabá, Alicce Oliveira proporcionou um momento lindo e mágico em que o público cantou e se encantou com a magia do mundo de faz de conta.