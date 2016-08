Aluno de Direito representa Unemat no 2º Simpósio Científico de Jovens Penalistas

Nataniel Zanferrari/Assessoria

Na última sexta-feira, 19, o aluno Mateus José Tiago Lopes Mussi, do curso de Direito do Câmpus de Alta Floresta da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), apresentou trabalho na 2ª edição do Simpósio Científico de Jovens Penalistas, promovido pelo Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal (GB/AIDP). Realizado na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da Universidade de São Paulo (USP), o simpósio teve por eixo de discussão o tema ‘O lugar da vítima no Sistema de Justiça Criminal’. Aluno da primeira turma de direito do Câmpus de Alta Floresta da primeira turma do curso de Direito do Câmpus de Alta Floresta, Mateus foi acompanhado pela professora Ana Carolina Moraes Aboin.

O trabalho apresentado discutiu questões relativas ao direito à prestação alimentícia em face do sujeito ativo do delito de estupro como instrumento para a desvitimização, funcionando este como uma forma de atenuar o processo de vitimização tanto da mulher, quanto da criança, ainda que como vítima indireta.

O simpósio contou com a presença de professores e alunos de diversas outras instituições de Ensino Superior, comoa Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), além da própria USP, entre outras. Os resultados da pesquisa serão publicados e disponibilizados em forma de livro digital.