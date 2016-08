Médicos de Nova Canaã podem deixar o município se tiverem salários reduzidos

Nortão Online

Uma denúncia feita ao Ministério Público está causando preocupação e pode deixar Nova Canaã sem médicos. Um cidadão entrou com uma denúncia solicitando que os médicos tenham seus salários abaixados, para que o mesmo não ultrapasse o teto salarial do prefeito do município.

“O salário do prefeito, que era de R$18 mil, foi baixado para R$ 12 mil. Agora o cidadão entrou com esse pedido para que os médicos não tenham salário superior a R$12 mil. Somos em quatro médicos concursados, trabalhamos as 40h semanais e mais os plantões no Pronto Atendimento, não aceitamos ter o salário reduzido”, disse um dos médicos, ao Nortão Online.

Segundo ele, com essa medida, esse cidadão só está prejudicando a população do município. “Já existe uma dificuldade para contratação de profissionais dispostos a vir trabalhar no interior e com isso, vai ficar ainda pior”, destacou o médico.

A denúncia ainda está em análise no Ministério Público.