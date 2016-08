Garra prende casal com 5kg de entorpecentes em Carlinda

O casal é de Peixoto de Azevedo e estava com uma moto roubada em Sinop

R7AF

Já está rendendo bons resultados a atuação do GARRA, (Grupo Armado de Repreensão a Roubos e Assaltos) no município de Alta Floresta.

Na noite de ontem, (25) foi preso um casal em Carlinda, mais precisamente no trevo que liga as Rodoviais MT 208 e 320, com eles, os policiais apreenderam 5Kg de maconha.

Segundo informações, o casal é das cidades de Peixoto de Azevedo e Guarantã do norte respectivamente e estava em uma moto Factor preta, placa NPO 0602 roubada há alguns meses na cidade de Sinop. A droga seria entregue na cidade de Alta Floresta.

O casal será apresentado ainda nesta manhã pela polícia Civil.