FAF/FADAF: Livro de “Filosofia da educação” do prof. José Antônio Tobias chega à 8ª edição

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

O livro de Filosofia da Educação do Professor José Antônio Tobias chega à 8.ª edição e já está sendo vendido em todas as livrarias do Brasil. Cada edição nova decorre do fato de a edição anterior ter sido esgotada, sinônimo de que o livro é bem aceito pela crítica e por todos os estudiosos da filosofia da educação.

Significa também que o autor é um dos mais lidos, estudados e bem aceito pela crítica nacional, o que faz de José Antônio Tobias um dos filósofos contemporâneos da área da educação mais consagrados do Brasil, uma vez que trata com leveza e simplicidade assuntos de grande complexidade que é a filosofia, mas que na escrita do autor torna-se divertida e de fácil entendimento, sem perder a profundidade que o assunto requer.

O Livro Filosofia da Educação chega a sua 8.ª edição justamente pelo fato de o autor acompanhar em seus estudos filosóficos os avanços da educação frente aos avanços tecnológicos dos tempos modernos, contudo sem deixar de lado os conceitos tradicionais da filosofia e sim adequando-os à nova sociedade.

José Antônio Tobias é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Ciências e Letras ” São Tomás de Aquino de Uberaba Minas Gerais. Doutorado e Livre Docente em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É autor de 24 obras conhecidas em todo território nacional e bem aceitas pela crítica, dentre elas, Como Fazer sua Pesquisa ( 8.ª edição), História da Educação Brasileira ( 5.ª edição), Universidade: Formação Humana e Profissional ( 2.ª edição), Filosofia do Direito, Iniciação à Filosofia ( 12.ª edição), dentre outras obras, inclusive há uma prestes a ser lançada Lula e a Ideologia de Marx.

José Antônio Tobias também é fundador e Diretor- Presidente da FAF/FADAF ( Antiga UNIFLOR- União da Faculdade de Alta Floresta) em Alta Floresta, Mato Grosso, e é professor de Filosofia do Direito no curso de Direito da FADAF e coordena um grupo de estuda de Filosofia no Centro de Pesquisa de Filosofia (CPF), que se reúne uma vez por mês na FAF/FADAF.