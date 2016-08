SINFRA constrói meio-fio na Rua Leandro Adorno

A Prefeitura de Alta Floresta deve concluiu nos próximos dias a construção de 700 metros de meio-fio na Rua Leandro Adorno (T-2), localizada na região central da cidade. Além de evitar que a terra das calçadas invada o asfalto, o meio-fio serve para proteger a pavimentação que foi construída recentemente por meio da parceria entre o poder público e a comunidade.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura está realizando esta obra com uma equipe formada por aproximadamente 10 funcionários, sendo a maioria reeducandos do Projeto Nova Chance, um trator com carreta, um tanque para transportar água e uma máquina própria para fazer meio-fio.

Asfalto – Em junho deste ano a Prefeitura de Alta Floresta entregou a pavimentação de mais de 3 mil metros quadrados da Rua Leandro Adorno – T2. Com esta obra realizada entre o poder público e os moradores resolveu-se um problema que durante mais de uma década causou transtorno para aquelas famílias.

Além de valorizar os imóveis o asfalto proporciona uma melhora significativa na qualidade de vida, pois eliminou a poeira que provocava problemas respiratórios principalmente em crianças e idosos e a lama que era o principal empecilho no período chuvoso.

A Rua Leandro Adorno é a principal via de acesso a locais como, por exemplo, Tiro de Guerra, Clube CTG, a FAF (Faculdade de Alta Floresta) e FADAF (Faculdade de Direito de Alta Floresta), e também facilita o acesso ao Setor “A”, Complexo Esportivo Municipal e as Avenidas Ayrton Senna e Senador Júlio José Campos.