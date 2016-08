Reunião afina detalhes para realização do Fest Praia em Paranaíta

Da Redação

Uma reunião, nesta segunda-feira, 22, entre membros da comissão organizadora e responsáveis pelas barracas que serão instaladas na ilha Fest Praia, serviu para ajustar detalhes sobre a realização do Fest Praia de Paranaíta que acontecerá no próximo mês. O evento, que entra em sua 16ª edição e atrai visitantes de várias cidades matogrossenses, será realizado nos dias 9, 10 e 11 de setembro.

De acordo com a Secretaria de Turismo, os responsáveis pelas barracas confirmaram presença no evento e concordaram com as regras que serão utilizadas nos três dias do Fest Praia. Como ocorreu no ano passado, não será permitido o acesso à ilha Fest Praia com bebidas. A área de camping será atrás da praça de alimentação, onde está reservado para montar barracas.

Em razão do cancelamento do Campeonato Estadual de Pesca, motivado pelo momento financeiro do país, também não será realizado o festival de pesca esportiva. Porém, os visitantes terão uma programação variada de eventos, com shows e diversas atividades esportivas, que prometem movimentar o público.

A passarela de acesso à ilha está sendo montada e a estrada de acesso já em condições de receber os participantes. No local haverá estrutura com profissionais que atuam nas áreas de segurança e saúde.

O Fest Praia 2016 é uma realização da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Turismo, que envolve outras secretarias, como Saúde, Cultura, Obras, Meio Ambiente, Esportes e Lazer.