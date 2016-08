IX Semana da Biologia da Unemat/Alta Floresta começa dia 3 de setembro

Assessoria Unemat

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), câmpus de Alta Floresta, promoverá de 3 a 9 de setembro a IX Semana da Biologia com a temática Implicações do desmatamento na biodiversidade e saúde humana e o I Seminário do Núcleo de Agricultura Familiar e Agroecologia com a temática Agricultura familiar: produção e resiliência no Portal da Amazônia. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 3 na secretaria do Herbam, câmpus 1.

O evento organizado pelo curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas e pelo Núcleo de Agricultura Familiar e Agroecologia da Unemat/Alta Floresta acontecerá nos câmpus I e II da Instituição, no Museu de História Natural e na Escola Técnica da Secretaria de Ciência e Tecnologia. A abertura oficial será no dia 3, dia do Biólogo, às 19 horas.

Durante o evento ocorrerão 23 minicursos, 13 palestras, duas oficinas, atividades culturais, apresentações de trabalhos acadêmicos, premiações aos melhores trabalhos de ensino, pesquisa e extensão, exposição de produtos da agricultura familiar da região de Alta Floresta, exposição e concurso de fotografias nas categorias: Biológica e Agricultura familiar.

“Será um momento de integração entre acadêmicos, profissionais de várias instituições brasileiras e até estrangeira, agricultores familiares e profissionais da Educação Básica de Ensino, com objetivo de discutir as duas temáticas e proporcionar oportunidades de desenvolvimento de parcerias futuras entre os envolvidos no evento”, explica o professor José Martins Fernandes, doutor em Botânica e coordenador geral do evento.

São parceiros do evento Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Centro de Formação de Professores de Mato Grosso, Fundação Nacional do Índio, Secretaria de Estado de Ciências e Tecnologia de Mato Grosso (Secitec), Elo Ambiental Consultorias e Projetos e Instituto Centro de Vida.