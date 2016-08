Em MT, número de CNHs suspensas por infrações quase triplica em 2016

G1

O número de motoristas que perderam a carteira de habilitação quase triplicou no primeiro semestre de 2016 em relação ao mesmo período de 2015, em Mato Grosso, segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). De janeiro a julho, 453 motoristas infratores tiveram as carteiras suspensas e, no mesmo período do ano passado, foram 152.

De acordo com o Detran, o órgão tem 2.823 processos de suspensão o direito de dirigir dos motoristas infratores. Esses motoristas acumulam mais de 20 pontos na carteira num período de 12 meses.

Quem é pego dirigindo alcoolizado ou ultrapassa em mais de 50% o limite de velocidade permitido também responde a processo direto e tem a carteira suspensa.

A suspensão da CNH passa a valer quando a documentação é entregue ao Detran. Se no período de suspensão, o motorista for flagrado dirigindo ou se o carro dele for multado, a carteira é cassada.

Segundo o diretor de Habilitação do Detran-MT, Fernando Lopes, para ter a carteira de volta, o motorista precisa realizar uma reciclagem, que consiste em 30 horas de aula teórica em uma autoescola.