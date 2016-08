Durante pronunciamentos, vereadores cobram o Governo pelo descaso com a saúde; Elisa preferiu culpar o prefeito

Da Redação

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta nesta terça-feira, 23, não foi diferente das demais, tranquila e com poucos ouvintes. Mas como estamos em um período eleitoral em que cada um defende o lado que está e ataca o adversário, houve ataques e defesas.

A vereadora Elisa Gomes criticou a saúde do município ao citar o PSF da comunidade Ourolanda que só é aberto primeiro dia na semana quando a médica vai fazer o atendimento e denunciou a falta de medicamentos (só tem injetável) no assentamento. Mas reconheceu que a falta de médicos em alguns PSF se deve pela falta de profissionais para contratar.

Elisa disse que ontem mesmo visitaria o secretário de saúde para cobrar providências para os casos que relatou. “Hoje a tarde vou visitar o José Luís, pra estar também fazendo essa reinvindicação, então nosso dever é cobrar sim, é denunciar sim aquilo que não está sendo cumprido, esse é a função do legislador, o legislador está aqui para fiscalizar o recurso público”, discursou.

Sem citar nomes, o vereador Reinaldo de Souza (Lau) disse que é muito fácil usar a tribuna para apontar falhas, mas é preciso também encontrar soluções. Lau recomendou que a vereadora cobre do governador Pedro Taques o repasse do recurso da atenção básica que está atrasado há mais de cinco meses.

“Eu vim dizer que eu ouvi um determinado vereador dizer eu vou procurar o secretário de saúde pra ver a questão da saúde, muito bem eu gostaria que fosse até o secretário e dissesse eu vim aqui porque o governador veio aqui nesse município e que o governador faz cinco meses também que não faz o repasse da atenção básica para comprar medicamentos, pra dar assistência aos postos de saúde, então eu quero vim aqui pra junto com vossa excelência cobrar o governo do estado que realmente faça esse repasse, ninguém vem aqui falar que cobrou do governo e que o governo atende aquele compromisso que é com o município”, cobrou Lau.

Emerson Machado também criticou a postura de Elisa e disse que os vereadores tem a obrigação de cobrar não só o prefeito e do secretário de saúde mais também o governo do estado, independente de que partido ele pertença. “É o nosso dever, é nossa obrigação cobrar o prefeito do nosso município, mas será que não existe governo nesse estado? será que nós não podemos cobrar o governador? ou só porque o governador é do meu lado, quando o Silval Barbosa era governador eu fiz protesto na rua eu fui na frente segurando faixa, e era do meu partido eu não estou nem ai se é do meu partido, então nobres vereadores quando for fazer discurso não seja hipócrita fala desse governo inoperante, governo que veio aqui não considerou a câmara municipal , que é representante dos vereadores , nós estamos aqui há cinco meses sem um repasse no hospital regional”.

Machado disse que o governador Pedro Taques devia se chamar “Pedro Taca, oh homem ruim de serviço, o sujeitinho ruim de serviço, ou eu estou falando mentira aqui? Agora eu não vou cobrar o governador porque ele tá apoiando o meu grupo. Conversa furada, conversa pra boi dormir. Nós temos que defender é o nosso povo não é governo não, não é grupo político”, discursou.