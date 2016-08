Alunos da Escola Municipal Geny Silvério Delarincy realizaram Gincana Solidária

No último dia 11 de agosto, dia do estudante os alunos da Escola Municipal Geny Silvério Delarincy, incentivados pelas professoras Alezandra Patel e Edina Aparecida Vieira dos Santos realizaram uma gincana com o intuito em arrecadar alimentos para as famílias necessitadas do Bairro Jardim Panorama.

De acordo com a professora Alezandra Patel, a idéia surgiu por meio de uma reunião de planejamento do projeto pedagógico do semestre, que foi realizado antes do período das férias, em que os alunos teriam que realizarem atividades no dia do estudante. No entanto, dentro do projeto pedagógico teria um desafio aos alunos, ou seja, além das brincadeiras.

“O desafio dentro da gincana foi à arrecadação de alimentos devido às necessidades que encontramos na nossa escola famílias passando por dificuldades, como pais dos alunos desempregados, alguns funcionários, bem como, na minha sala de aula eu tenho dois casos e outras pessoas no bairro, então conversamos com a coordenação e lançamos o desafio do alimento. Contudo, isso nos surpreendeu muito, pois, eles abraçaram a causa com entusiasmo e conseguimos aproximadamente quinhentos quilos de alimentos, que deu para montar 31 cestas básicas”, declarou a professora.

A professora ainda ressaltou que os alunos realizaram as atividades fora do período de aula, com o objetivo em agir com espontaneidade e voluntariamente, recebiam pontuação por alimento arrecado que somaria com outros pontos durante a gincana. Foram divididos em cinco equipes, nas quais, os estudantes visitaram mais dois Bairros, na busca de alimentos.

“Eu fiquei muito feliz em participar desta gincana porque conheço pessoas que estão precisando, mas também, sei que não é só aqui que tem famílias necessitadas, senti muita gratificação por esta atividade que realizamos, acredito que vamos ajudar bastantes pessoas”, destacou Nicole Rodrigues de Oliveira, aluna do 9º ano.

“Eu fiquei muito feliz porque fizemos uma boa ação por meio de brincadeiras, as pessoas nos receberam bem em suas casas e nos doaram alimentos, além de ajudar outras famílias, a minha também irá ser beneficiada porque meu pai esta doente e só a minha mãe que esta trabalhando, contudo, a gente vai poder ajudar distribuindo estas cestas que nós próprios arrecadamos”, declarou emocionada Isabela da Mata Silva, do 8º ano.

Segundo a diretora Joelma dos Santos, “o objetivo desta ação na gincana foi mais para despertar o lado social nas crianças, pois existem muitas famílias carentes em nossa sociedade, contudo, este trabalho que foi realizado com os alunos, visa não só contribuir com as necessidades materiais, mas, sim abrir a visão para o gesto solidário com quem esta passando por dificuldades”, concluiu a diretora.