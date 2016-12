ALGUÉM VIU? Taques vem “escondidinho” e escapa de manifestações mas não de cobranças pela Segurança Pública

Dionéia Martins

Pouquíssimas pessoas na cidade sabiam de sua visita, mas o governador Pedro Taques esteve em Alta Floresta na noite de sábado, 20, para cumprir agenda de campanha e no aeroporto foi recebido por correligionários políticos e por uma comissão de empresários para cobrar a construção do centro de ressocialização para menores infratores e mais segurança para o município.

Com um discurso “redondinho”, e muito bem planejado o governador fez um “desenho” dos investimentos que a sua gestão tem aplicado na área de segurança pública, onde o estado aumentou os efetivos das policias militar e civil, novas viaturas, equipamentos e armamentos.

“Só em salario nós aumentamos em 183 milhões de reais, a segurança pública no estado de Mato Grosso tinha um orçamento de 85 milhões de reais quando eu recebi, esse ano passou para 300 milhões de reais isto mostra que nós temos um déficit muito grande que está sendo superado”, justificou.

Apesar de ter ouvido as reivindicações dos empresários, o governador não se comprometeu efetivamente com nenhuma das cobranças, se colocando apenas na defesa de que o governo está fazendo investimento, e que os secretários de segurança e de direitos humanos estiveram no município fazendo levantamento das demandas. “É impossível nós resolvermos todos os problemas em 1 ano e 6 meses, eu conversei com eles recebi as demandas e vamos respondê-la”, disse.

Os investimentos em segurança pública no município limitaram-se ao aumento do efetivo nas polícias, já que a Cadeia Pública de Alta Floresta foi reformada com a ajuda do empresariado e a Politec não recebeu nenhum investimento até o momento.

Em sua fala o governador disse que deixou de pagar a Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores para investir em segurança pública. Em alguns municípios que Pedro Taques tem visitado, tem sido recebido com manifestação e vaias dos servidores públicos, talvez isto explique ele ter vindo “na moita” para Alta Floresta aonde defende a candidatura da ex-prefeita Maria Izaura Dias Alfonso, do PDT.