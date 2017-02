Nome na entrada da cidade é revitalizado e vira obra de arte

O nome Alta Floresta na entrada da cidade foi feito na década de 90 na administração do então prefeito e hoje secretário de Infraestrutura, Eloi Luiz de Almeida, projetado pelo engenheiro Nelson Jones e executado por Daniel Godoi, que desde então foi pintado na cor branco. Agora no aniversário de 40 anos do município o letreiro se transforma em obra de arte pelas mãos do artista plástico Paulo Roberto Paulinho.

A ideia inicial do artista era mudar a cor, mas outro morador também sonhava em transformar o nome em algo mais atrativo e porque não artístico. O empresário José Altair Nery, proprietário do Jornal o Diário, juntamente com o artista plástico idealizaram o novo projeto e apresentaram ao prefeito Asiel Bezerra de Araújo, que encantou-se pela ideia e ordenou o serviço.

“Estamos fazendo uma obra artística na entrada da cidade, com o nome de Alta Floresta e esses dias atrás o Altair do Jornal O Diário me procurou dando essa sugestão, que ele e o Paulo Roberto Paulinho tiveram essa ideia pra revitalizar a entrada da cidade e iniciando com o nome de Alta Floresta e contando a história do município através de uma obra de arte pintado no nome” , disse o prefeito afirmando o projeto está ficando bonito dando um novo visual para a entrada da cidade.

Eloi Luiz de Almeida comparou a alegria em ver a revitalização do nome como a de uma mãe ao gerar um filho. “Cada vez que a gente ver uma obra sendo recuperada, revitalizada é motivo de satisfação, é igual alegria de uma mãe por ter gerado um filho, cada obra que a gente consegue realizar é a mesma coisa de uma geração de um filho”, orgulha-se o ex-prefeito.

Em suas muitas andanças pelo país o artista plástico Paulo Roberto Paulinho via muitas cidades com o nome na entrada, mas todas com a pintura sempre em branco ou cinza, dai o desejo de colorir o nome da sua cidade. “Eu em particular nunca vi que fosse pintado de azul por exemplo, porém, em torno de 1 ano atrás eu tive a ideia de fazer alguma coisa aqui, só que não com tanta intensidade e isso foi engavetado por um tempo dormiu e agora o Altair me procurou e falou ‘Paulinho eu tive uma ideia’, eu disse ‘essa ideia eu também já tive’ ele falou vamos colocar isso em pratica”, contou Paulinho.

Orgulhoso pelo trabalho realizado Paulinho explica que toda a história do município desde a chegada dos primeiros desbravadores até os dias atuais estão sendo contados através da pintura no letreiro que ganhou cores. “Aqui eu estou contando a história da cidade na realidade, tombamento das primeiras árvores até o dia de hoje, então eu fiz lembra dr. Rui Ramos que é o autor da nossa canção considerado hoje o hino de Alta Floresta, ali está a primeira frase e a lua por detrás evidentemente”, explica o artista.

A criação do município está retratada nas letras, a derrubada das primeiras árvores até o início das primeiras construções , foram retratadas entre a letra F e A de Floresta. Na letra F foi retratado a trajetória das primeiras culturas como o cultivos do cacau, guaraná, café e a borracha. “O guaraná vai ficar separado porque vai expressar o fato de existir uma lenda indígena por detrás, então vai expressar os dois movimentos indígenas, o da colonização e os kayabis”, explica Paulinho.

A letra O representa a fase do ouro, da mineração no município, o E conta a educação, a primeira escola do município, o T retrata o que tem de mais forte e sólido no município em termo de cultura, o teatro, “O teatro ele representa a totalidade de todas as artes”, afirma o artista.

A letra A traz o turismo, as águas do rio Teles Pires e as pousadas, a letra S representa a agricultura, a soja que hoje é uma realidade no município. “Para quem está passando de carro ele não vai fazer essa leitura automaticamente, mas vai induzi-lo a parar e a fazer essa leitura e procurar saber se ele tiver interesse”, concluiu Paulinho.

Fonte: Dionéia Martins}